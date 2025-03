Prima pagina Tuttosport sulla panchina Juve: "Thiago in bilico, spunta anche Tedesco"

Si parla ovviamente anche degli azzurri, con questo titolo a centro pagina: "Mezza Italia, così è dura"

"Juve pronta a tutto". Così titola oggi in taglio alto la prima pagina di Tuttosport. Il Genoa può essere decisivo per il futuro di Thiago Motta: più opzioni sul tavolo. La soluzione-ponte porta a Tudor come prima scelta, ma spunta anche l'ipotesi Tedesco. Mancini pronto ad abbracciare i bianconeri, però non da traghettatore. Confronto tra Giuntoli e l'ad Scanavino, che oggi incontra Elkann per Gedi. Thiago intanto riflette su cosa cambiare.

Si parla ovviamente anche degli azzurri, con questo titolo a centro pagina: "Mezza Italia, così è dura". Nations League: Tonali gol, poi la Germania ci ribalta 2-1. A Dortmund servirà l'impresa. Delusione a San Siro dopo un primo tempo promettente: i cambi di Nagelsmann fanno la differenza, pagate le disattenzioni in area ma anche gli sprechi in attacco. Domenica gli azzurri si giocano le finali four a Torino.

Non solo la Juventus, ma anche l'altra metà della città viene trattata e nello specifico con il titolo riportato di seguito: "Ilic riparte da zero per un finale da Toro". Trequartista e mezzala nel test con l'Asti vinto 2-0, l'ex giocatore del Verona non giocava dal 7 gennaio. Adesso, però, deve scalare le gerarchie visto che casadei e Ricci su tutti stanno svettando in mediana. Sfortuna Salama: ko dopo mezzora