Prima pagina Tuttosport titola: "Lampi di Juve, ma dubbi in difesa"

Finisce in parità il match amichevole fra Juventus e Brest. I bianconeri di Thiago Motta non vanno oltre il 2-2 nel test di Pescara. A segno Dusan Vlahovic e Danilo ma diverse amnesie in difesa vanno cancellate in vista della partenza del campionato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Lampi di Juve ma nubi in difesa".

Tris del Toro

Buona partita del Torino di Paolo Vanoli. I granata si sono imposti 3-0 nel match amichevole contro il Metz. A segno Zapata, Lazaro e Ricci con l'allenatore che ha potuto cogliere diversi spunti da questa partita. Questo il titolo del quotidiano: "3-0 a Metz! E finalmente cose da Toro".