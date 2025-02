I voti di Tmw: "4,5 al Napoli, il più basso! Incomprensibile Okafor per Kvara"

Voto 4,5 al Napoli per il mercato di gennaio secondo la redazione di Tmw che commenta così le operazioni del club azzurro motivando il voto: "Il voto peggiore del mercato di gennaio va al Napoli. Perché è incomprensibile che non sia arrivato il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Noah Okafor, un esubero del Milan, non può corrispondere a questa descrizione, non ce ne voglia lo svizzero.

Conte si aspettava di più, Conte si meritava di più, e il rischio adesso è che possano arrivare i rimpianti qualora gli azzurri non dovessero riuscire a centrare lo scudetto. Garnacho e Comuzzo sono stati gli obiettivi più caldi, molto costosi, ma i soldi c'erano, visti i 70 milioni incassati per il georgiano, ma nono sono stati investiti".

