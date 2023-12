IFFHS Awards 2023, anche Osimhen in nomination per il premio "Best Player"

Sono state rese note le nomination per i IFFHS Awards, premi annuali che la International Federation of Football History & Statistics

Sono state rese note le nomination per i IFFHS Awards, premi annuali che la International Federation of Football History & Statistics consegna ogni anno ai migliori protagonisti del mondo del pallone.

Fra le varie candidature per quanto riguarda il calcio italiano ci sono quelle nella categoria "Best Player" di Nicolò Barella (in lizza anche per il premio come miglior centrocampista) e Lautaro Martinez per l'Inter, Victor Osimhen per il Napoli, Romelu Lukaku della Roma.

Per il premio "Best Goalkeeper" in lizza Gianluigi Donnarumma del PSG e Mike Maignan del Milan; per quello "Best Club Coach" spazio, invece, Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Luciano Spalletti e Carl Ancelotti e infine nomination per il fischietto Daniele Orsato quale miglior direttore di gara.