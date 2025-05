Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il Milan punta Allegri. Napoli, rilancio per Conte"

Annunciato Igli Tare come direttore sportivo, il nuovo Diavolo sta prendendo forma e ora la volontà è quella di chiudere in fretta e davanti tutti la corsa per il post-Sergio Conceicao come allenatore del futuro. "Il Milan punta Max", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport: per ingaggiare Allegri però servirà bruciare la concorrenza, specialmente del Napoli che ancora deve capire il da farsi con Antonio Conte, in bilico tra l'addio e la permanenza.

A proposito del Napoli, il presidente De Laurentiis ha promesso un mercato top al tecnico leccese per convincerlo a rimanere dopo lo Scudetto vinto ai danni dell'Inter questa stagione. Intanto dal mercato De Bruyne è questione di tempo per essere annunciato e Jonathan David si avvicina, due colpi che potrebbero far desistere Conte dal ritorno alla Juventus.