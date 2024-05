Il Bari dei De Laurentiis è salvo! 0-3 alla Ternana che retrocede in Serie C

Dopo l’1-1 contro la Ternana nella gara d’andata dei playout di Serie B, al ritorno i pugliesi battono 3-0 gli umbri e restano in cadetteria.

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Bari è salvo. Dopo l’1-1 contro la Ternana nella gara d’andata dei playout di Serie B, al ritorno i pugliesi battono 3-0 gli umbri e restano in cadetteria. Prova di spessore della squadra di Gianpaolo che espugna il Liberati di Terni grazie alle reti di Di Cesare nel primo tempo e di Ricci e Sibilli nella ripresa. Le Fere retrocedono invece in Serie C dopo tre stagioni.

Gara subito vivace al Liberati di Terni con le due squadre che si affrontano a viso aperto andando alla caccia di un gol che cambierebbe il copione del match dopo l’1-1 dell’andata: i pugliesi ci provano con Maiello, tiro fuori dopo un minuto, e Sibilli, che chiama alla parata Iannarilli all’11°, mentre i rossoverdi rispondono con Carboni, tiro deviato in corner da Dorval, e poi con Amatucci e Favasuli che però non inquadrano la porta. Proprio all'ultimo respiro del primo tempo però i pugliesi trovano la giocata che sblocca la gara: angolo dalla destra sul palo lontano e girata al volo di capitan Di Cesare, all'ultima gara in carriera, che batte Iannarilli e fa esplodere la gioia dei pochi tifosi baresi presenti allo stadio e di tutta la panchina.

L’intervallo non spegne l’entusiasmo del Bari che a inizio ripresa trova il raddoppio grazie ai due esterni: Dorval crossa in mezzo un pallone che finisce sui piedi di Ricci che in diagonale batte nuovamente Iannarilli. I pugliesi dilagano trovando poi il tris, dopo una bella parata di Pissardo su Distefano, ancora grazie a una giocata di Dorval che si trasforma in assist per Sibilli. La Ternana fatica a reagire e prima Nasti e poi Dorval sbattono su Iannarilli che evita guai peggiori ai suoi. Nel finale i biancorossi trovano anche la via del poker con Benali, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Morachioli che aveva servito l'assist.