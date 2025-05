Prima pagina Il Mattino: "Vola Napoli"

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli capolista atteso dalle ultime tre giornate di campionato: "Vola Napoli. Rush finale, Conte: 'Nervi saldi, non abbiamo ancora vinto'". A centro pagina spazio al conflitto in Ucraina: "Pace in Ucraina, Trump pessimista". Di seguito la prima pagina integrale.