Il Bari di De Laurentiis vince e spera nella salvezza: le combinazioni negli ultimi 90'

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Sette squadre, una sola giornata e una certezza matematica che indirizza tutto: il Bari non può permettersi di perdere.

Sette squadre, una sola giornata e una certezza matematica che indirizza tutto: il Bari non può permettersi di perdere. Lo scrive Tuttomercatoweb.com facendo il punto sulla corsa salvezza. Vi proponiamo, nello specifico, la situazione del club di Luigi De Laurentiis che con la vittoria di quest'oggi può crederci ancora di più anche se, qualunque sia il risultato degli altri campi, una sconfitta dei pugliesi a Catanzaro significherebbe retrocessione diretta in Serie C. Con novanta minuti ancora da giocare, la lotta per la salvezza in Serie B è la più intricata dell’intera stagione: Pescara (34), Spezia (34) e Reggiana (34) occupano le ultime tre posizioni, il Bari (37) è 17°, in zona playout, mentre la Virtus Entella (39) è 16ª. Appena sopra, ma non ancora aritmeticamente al sicuro, ci sono anche Empoli e Südtirol a quota 40.

Bari, occhio a tutte le combinazioni

Il Bari fa visita al Catanzaro, quinto in classifica. La matematica è chiara: se i pugliesi perdono restano a 37 punti. Nello stesso turno si gioca Pescara-Spezia, uno scontro diretto che potrebbe portare almeno una delle due a quota 37. In entrambi i casi, gli scontri diretti condannerebbero il Bari. Contro il Pescara i pugliesi hanno raccolto un solo punto (0-0 all’andata, 0-4 al ritorno), mentre con lo Spezia la situazione di parità nei confronti diretti viene superata dalla differenza reti generale, che premia i liguri. Se, però, Delfino e Spezia dovessero pareggiare, ecco che anche un ko potrebbe bastare per rimanere in zona playout. Ma è un bel rischio.

Pescara-Spezia: chi perde è praticamente in Serie C

Il confronto diretto tra Pescara e Spezia è il crocevia della giornata. Il vincitore sale a 37 punti e si garantisce almeno una chance concreta tra salvezza diretta e playout. Lo sconfitto, invece, resta a 34 punti ed è virtualmente retrocesso: solo una serie di combinazioni estremamente complesse e legate alla classifica avulsa potrebbe rimetterlo in corsa, ma lo scenario è altamente improbabile. Anche il pareggio rischia di essere insufficiente per entrambe, perché potrebbe favorire le squadre immediatamente sopra.

Il playout: scenari più probabili

Se il Bari evita la sconfitta, lo scenario più probabile è quello del playout contro la Virtus Entella. Con un pareggio, i pugliesi salirebbero a 38 punti e il distacco dai liguri resterebbe entro i quattro punti, condizione che rende necessario lo spareggio.

Il regolamento prevede una doppia sfida con andata sul campo della 17ª classificata e ritorno su quello della 16ª. In caso di parità nel punteggio complessivo, si salva la squadra meglio classificata. Solo nell’eventualità di arrivo a pari punti in classifica si disputerebbero tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore.