Conte, Fabregas e De Bruyne: l'ultimo incrocio tra tutti e tre ha un'analogia col Napoli

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Un passato che torna d’attualità e incrocia anche il presente del Napoli. Circa dieci anni fa Cesc Fabregas parlava così di Kevin De Bruyne

Un passato che torna d’attualità e incrocia anche il presente del Napoli. Circa dieci anni fa Cesc Fabregas parlava così di Kevin De Bruyne, allora al Wolfsburg: “Non ho seguito molto il calcio tedesco negli ultimi anni, sono rimasto impressionato perché non sapevo avesse così tanta qualità”, ricorda il Corriere del Mezzogiorno.

Il precedente di dieci anni fa

Era il 2016, alla vigilia di un Chelsea-Manchester City vinto 3-0 dagli uomini di Guardiola. Da lì a poco, però, sarebbe iniziata l’era vincente di Antonio Conte a Londra, capace di portare i Blues dal decimo posto al titolo in una stagione: una parabola che ricorda da vicino il percorso recente del Napoli. Curioso anche il precedente del 3 dicembre 2016, quando Conte, Fabregas e De Bruyne si ritrovarono in campo: il Chelsea vinse 3-1 contro il City, allora schierato con un 3-4-2-1 simile a quello del Napoli attuale. Un intreccio di storie e destini che oggi torna di moda.