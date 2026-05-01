La linea verde parte da due riscatti e un addio: il piano è già chiaro

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Il Napoli costruisce il domani partendo dai suoi giovani, senza però perdere di vista un presente che può valere la Champions. Il progetto di ringiovanimento passa soprattutto da Hojlund e Alisson Santos: insieme fanno 45 anni e rappresentano un investimento complessivo importante, destinato a incidere anche sul contenimento del monte ingaggi.

Lukaku e lo sfogo sui social

Diversa, invece, la situazione di Lukaku, sempre più ai margini del piano tecnico. L’attaccante ha affidato ai social il suo stato d’animo: “I momenti difficili vanno e vengono e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente, semplicemente non ci sto pensando”.