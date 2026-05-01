Uno stimolo in più per il Como: col Napoli può raggiungere in anticipo un traguardo storico

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Oggi alle 22:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il Como punta a trasformare l’entusiasmo in un traguardo storico nella sfida contro il Napoli

Il Como punta a trasformare l’entusiasmo in un traguardo storico nella sfida contro il Napoli. Dopo la convincente vittoria di Genova che ha fatto dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra di Fabregas cerca punti pesanti per l’Europa, che sarebbe un traguardo storico.

Como in Conference League già questo weekend se...

La Conference sarebbe già realtà in caso di vittoria contro il Napoli e di sconfitta dell’Atalanta contro il Genoa. Uno scenario che accende ulteriormente la sfida del Sinigaglia, con i lombardi pronti a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.