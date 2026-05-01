Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 35ª giornata di Serie A
In questo venerdì 1 maggio si gioca il primo anticipo della 35esima giornata di Serie A. In campo alle ore 20:45 il Pisa, che ospita il Lecce. Si gioca in Serie B e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.
13.00 Cagliari-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Carrarese-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Juve Stabia-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Palermo-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sampdoria-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Spezia-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cremonese-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.00 Sassuolo-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
20.45 Pisa-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Livingston-Aberdeen (Campionato scozzese) - COMO TV
20.45 Raith Rovers-Ross County (Scottish Championship) - COMO TV
21.00 Leeds-Burnley (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Girona-Maiorca (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
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