Juan Jesus assente oggi a Castel Volturno: svelato il motivo! E in estate sarà addio

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Tra gli assenti figurava Juan Jesus, che non ha preso parte alla seduta per motivi personali, come riportato da Il Mattino.

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno, ma non tutti i giocatori erano presenti. Tra gli assenti figurava Juan Jesus, che non ha preso parte alla seduta per motivi personali, come riportato da Il Mattino. Un’assenza che arriva in un momento particolare anche in chiave futura per il difensore brasiliano, sempre più vicino alla conclusione della sua esperienza in azzurro.

Futuro in bilico e ipotesi ritorno in Sudamerica

Il contratto di Juan Jesus è in scadenza a giugno e, salvo sorprese, non sembrano esserci margini per un rinnovo. Secondo quanto riferito dal quotidiano, diversi club sudamericani si sarebbero già mossi per riportarlo in patria, con l’Atletico Mineiro tra le opzioni più concrete e gradite al giocatore. Tra campo e mercato, dunque, il percorso del centrale con il Napoli appare ormai vicino ai titoli di coda, con le prossime settimane decisive per definire gli ultimi dettagli prima dell’addio.