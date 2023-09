Il Bari ha il ‘suo’ Osimhen? Il baby talento Akpa-Chukwu da record, sulle orme del suo idolo

Nell’ultimo turno della Serie BKT 2023-2024 abbiamo assistito alla realizzazione di un nuovo, piacevole, record.

Fonte: Legab.it

Nell’ultimo turno della Serie BKT 2023-2024 abbiamo assistito alla realizzazione di un nuovo, piacevole, record. Il nuovo traguardo interessa uno dei più giovani calciatori di questa edizione del campionato. Parliamo di Hemsley Akpa-Chukwu del Bari, l’attaccante classe 2005 camerunense di nascita, ma con doppio passaporto, belga e nigeriano.

Hemsley Akpa-Chukwu grazie al gol pesante segnato nel finale di gara contro il Pisa nella quinta giornata, è diventato il calciatore più giovane ad aver segnato una rete in questo campionato. Il centravanti vivaio della Primavera del Bari ha segnato all’età di 18 anni, due mesi e due giorni, diventando il primo 2005 in assoluto ad inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Ci sono molti elementi che arricchiscono questo traguardo importante per un torneo che mira parecchio a valorizzare i più giovani. La rete, intanto, è arrivata in un momento delicatissimo del match, esattamente al minuto 85. Una marcatura necessaria per pareggiare il vantaggio iniziale firmato da Pietro Beruatto, una rete peraltro arrivata dopo appena 13 minuti dall'ingresso in campo di Akpa-Chukwu, all'esordio tra i grandi. Per trovare un calciatore più giovane a segnare una rete nella Serie BKT, infatti, dobbiamo risalire al 25 settembre 2021 quando Samuele Vignato, a 17 anni, 6 mesi e un giorno, siglò il 3-1 in Monza-Pordenone.

Ma i record e le curiosità intorno al giovane Hemsley non finiscono qui. La prima è quella legata ai numeri, il giovane attaccante approda al Bari Under 19 nell’estate del 2022 dall’Antwerp. Nella prima stagione in biancorosso realizza 16 reti trascinando la squadra alla promozione in Primavera 2.

La seconda è tutta familiare, l’attaccante del Bari è il terzo di tre calciatori presenti in famiglia, tutti seguiti, molto da vicino dalla mamma a cui Hemsley ha dedicato un video su Instagram per la prima rete tra i professionisti, clip diventata poi virale.

La terza, invece, è tutta legata all’aspetto tecnico. Il centravanti del Bari ha un idolo assoluto ed esplicitato in più occasioni, si chiama Victor Osimhen. E’ proprio al capocannoniere della Serie A che Akpa-Chukwu si ispira. Movenze simili, capacità di giocare su tutto il fronte offensivo, con il valore aggiunto di attaccare la profondità con grande perizia e ad altissima velocità (un punto di forza del ragazzo). Per non parlare del grande fiuto del gol, basta guardare la rete al Pisa per rendersene conto, opportunismo da vero veterano.

Caratteristiche che avevano sollecitato l’attenzione di diversi club di Serie A e della Jupiler Pro League, ma il Bari è arrivato prima di tutti puntando subito forte sul ragazzo. E il ragazzo sta già ripagando la fiducia concessa con un impatto memorabile in prima squadra.