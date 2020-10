Il Bari vola, De Laurentiis per la prima volta in tribuna: battuta la Viterbese

Il Bari vola al primo posto in classifica del girone C di Lega Pro dopo la vittoria sulla Viterbese per 3-0. Per la prima volta dall'acquisto del club barese, Aurelio De Laurentiis, ha assistito dal vivo ad una gara. Infatti il presidente del Napoli era presente allo stadio di Viterbo, chiuso al pubblico e aperto solo agli addetti ai lavori, accanto a suo figlio Luigi, amministratore unico della Ssc Bari e a Luca, figlio di Luigi e già appassionato di calcio nonostante la tenera età.