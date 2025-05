"Il Cagliari non riesce a fare un tiro": la resa dell'Inter a Como in una frase

Attraverso lo speciale Bordocam Scudetto di Dazn è stato possibile rivivere le due partite decisive per lo scudetto, quelle di venerdì sera con le vittorie di Napoli e Inter contro Cagliari e Como e il trionfo degli azzurri in campionato. Un punto di distanza tra le due squadre al termine del torneo. In panchina a Como l'Inter ha seguito per tutto il tempo la gara del Maradona.

Nel secondo tempo il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris, chiede a un suo collaboratore notizie dal Maradona. La risposta: "Sempre 2-0. Il Cagliari non riesce a tirare in porta. 17 contro 1 le statistiche", le sue parole. Farris quasi si arrende. D'altronde manca sempre meno alla fine delle due partite. Alla fine a fare festa saranno i giocatori del Napoli.