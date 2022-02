Il Cagliari soffre sulle palle inattive: è la squadra che prende più gol. Ed il Napoli...

Dopo il pareggio contro il Barcellona, oggi il Napoli torna in campo in campionato e affronterà il Cagliari all’Unipol Domus Arena. La sfida metterà di fronte due compagini che hanno un rapporto opposto con i calci da fermo. Da una parte il Cagliari è la squadra che ha subito più gol su sviluppi di calcio piazzato (20) in questa Serie A, dall’altra solo l’Inter (18) ha segnato più reti del Napoli (17) su calcio da fermo.