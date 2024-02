Il calcio italiano piange un altro grande eroe: si è spento Losi, simbolo della Roma e non solo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Petroselli

Sono ancora ore di lutto per il calcio italiano, che soltanto stamani piangeva la scomparsa di Hamrin e adesso aggiorna la lista dei suoi eroi di tanti anni fa passati a miglior vita. Se ne è andato Giacomo Losi, all'età di 88 anni, come annunciato dai suoi stessi familiari. Vera e propria bandiera della Roma, ci ha giocato dal 1954 al 1969 e ne è stato a lungo capitano.

Classe 1935, difensore che spiccava nel gioco aereo, era noto come "Er capitano", uno dei primi grandi leader nella storia del club giallorosso, ma anche "Core de Roma" per via dei suoi trascorsi, aveva iniziato la carriera nella Cremonese e la chiuse sempre nella Capitale, ma nella Tevere Roma, per quanto riguarda la parentesi del calcio giocato. Nel suo palmares da calciatore due vittorie della Coppa Italia e la Coppa delle Fiere nella stagione 1960-61.

Losi è a oggi il terzo calciatore con più presenze nella storia del club, dietro solo a Totti e De Rossi. Da allenatore, poi, una carriera di oltre quindici anni tra Tevere Roma, Avellino, Turris, Lecce, Salernitana, Bari, Banco di Roma, Piacenza, Virtus Casarano, Nocerina, Latina e Juve Stabia. Il calcio italiano perde una sua altra grande bandiera, un rappresentante dei tempi che furono.