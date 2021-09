Il Camerun di Anguissa sconfitto in Costa d’Avorio: l’azzurro in campo per tutta la partita

Il Camerun viene sconfitto dalla Costa d’Avorio. Nel match valevole le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022, la compagine di Toni Conceição cade 2-1. Per i padroni di casa della Costa d’Avorio a segno Haller, autore di una doppietta. Per il Camerun la rete di Mouni Ngamaleu. Il centrocampista del Napoli Andrè Zambo Anguissa in campo per tutta la partita.