Il colpo sottovalutato: Llorente scalpita per diventare idolo dei tifosi

Gli hanno parlato benissimo dei tifosi, della città, della passione di un popolo che sa accoglierti come pochi. Per questo Fernando Llorente non vede l'ora di conquistarli. Ha tutto per entrare nel cuore della gente: c'è di più oltre ad uno sguardo che incanta, ad esempio la forza e l'esperienza di un centravanti senza tempo, ciò che ha vinto con la Spagna e anche con la Juve, la capacità di saper offrire una svolta al gioco del Napoli. Lo spagnolo, che sarà presentato alle 12.30 a Castel Volturno, è l'ultimo colpo sottovalutato del mercato. E' arrivato nei giorni di James e Icardi, per questo i tifosi lo hanno snobbato. Non tutti, sia chiaro, ma la maggior parte. Ma il campo potrebbe far cambiare idea a molti. Llorente è pronto, sta bene, vuole giocare già con la Sampdoria anche se è probabile possa partire dalla panchina. Poi arriverà il Liverpool, che ha battuto il 'suo' Tottenham nell'ultima finale Champions, quella che gli Spurs hanno conquistato anche grazie a una rete di Llorente, decisivo ai quarti col Manchester City. Un attaccante d'altri tempi, lo spagnolo, pronto a far innamorare tutti. Tifose e tifosi del Napoli.