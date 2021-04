Il fatal errore di Ospina

Al minuto 55 di Sampdoria-Napoli, dopo uno scontro con Manolo Gabbiadini, David Ospina va a terra, dolorante ad un muscolo. Dalla panchina il medico sociale Raffaele Canonico si catapulta in campo per comprendere meglio la situazione e chiama il cambio alla panchina. Rino Gattuso manda immediatamente a spogliarsi Alex Meret, ma dal campo arrivano nuove indicazioni.

L'ERRORE DI DAVID - Ospina si rialza, ma per non rischiare lo staff azzurro continua a sostenere che sia meglio effettuare il cambio. Meret è già vicino al quarto uomo, pronto ad entrare, ma l'estremo difensore colombiano chiede tempo. Poi, la voglia di restare in campo fa il resto. Diventa ostinazione. E, andando anche contro il volere di Gattuso, Ospina resta in campo. Solo crampi, secondo lui. Così, invece, non è stato: ieri è arrivato il verdetto, il Napoli dovrà farne a meno almeno fino a fine mese.