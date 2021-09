Il gol non è stata la cosa più bella della gara di Lozano

Un avvio di stagione complicato con tante difficoltà e una condizione fisica precaria. Hirving Lozano sognava un inizio di campionato diverso rispetto a quanto avvenuto. Il messicano, fin qui, tra gli attaccanti del Napoli, è stato l’unico a non brillare. Tutto a causa di una condizione fisica non delle migliori dopo l'estate complicata per l'infortunio rimediato in nazionale, che ha rallentato la sua preparazione. Luciano Spalletti, comunque, gli ha già dato fiducia schierandolo sia da titolare che a partita in corso.

UN NUOVO INIZIO - Ieri, alla Dacia Arena, Lozano è subentrato e dopo pochi minuti ha realizzato la quarta rete. Scambio con Mario Rui e tiro a giro fantastico sotto la traversa. Primo gol stagionale per il messicano che si è finalmente sbloccato. Tuttavia, la cosa più bella della serata di ieri di Lozano è stato l’abbraccio con Spalletti a fine partita. Il tecnico toscano sa di aver bisogno di uno con le caratteristiche del messicano e il meraviglioso gesto al 90’ testimonia la cura dei dettagli e la gestione del gruppo di Spalletti.