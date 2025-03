Prima pagina Il Mattino: "Buongiorno: 'Noi e la città Anema e Core per vincere'"

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio in prima pagina all'intervista in esclusiva al difensore del Napoli Alessandro Buongiorno: "Noi e la città Anema e Core per vincere". In taglio basso spazio al progesso in Argentina per la morte di Diego Armando Maradona: "'Così è stato ucciso Diego'. Choc e lacrime al processo per la morte di Maradona". Di seguito la prima pagina integrale.