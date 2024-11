Prima pagina Il Mattino: "Conte in ginocchio per Diego"

"Conte in ginocchio per Diego", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Mattino, parlando della visita dell'allenatore del Napoli a Largo Maradona in occasione dell'anniversario della sua scomparsa. Il sommario: "L'omaggio a 4 anni dalla morte. Anche DeLa e DI Lorenzo davanti al murale". Di seguito la prima pagina integrale.