Crollo in Champions, Tuttosport: "Juve, allarme totale"

Oggi alle 09:00Notizie
di Arturo Minervini

“Juve, allarme totale” è il titolo scelto in prima pagina da Tuttosport, che accende i riflettori sulla pesante sconfitta subita dai bianconeri nell’andata dei playoff di Champions League. Il Galatasaray si è imposto con un netto 5-2, infliggendo una dura lezione alla squadra torinese, ora chiamata a una rimonta complicata nel match di ritorno.

A pesare sono stati l’infortunio di Bremer e l’espulsione di Cabal, episodi che hanno ulteriormente compromesso la serata europea della Juve.