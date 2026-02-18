Lutto nel giornalismo campano: si è spento Mimmo Liguoro

vedi letture

Un grave lutto per il giornalismo campano: all’età di 84 anni si è spento il giornalista e scrittore Mimmo Liguoro. Nato a Torre del Greco il 16 luglio del 1941, è noto al grande pubblico per la carriera in Rai, dove è stato prima redattore capo e conduttore del Tg2 dal 1982 al 1995 e successivamente del Tg3 fino al 2006.

Il giornalismo italiano - scrive il Sindaco di Torre Del Greco sulle sue pagine social - perde un importante riferimento. Figura di spicco nel panorama culturale italiano, capace con le sue parole di far innamorare intere generazioni di Napoli e del Napoli. Romano d’adozione, ma con Torre del Greco e Napoli sempre nel cuore. Un commosso abbraccio va alla sua famiglia e a quanti in vita hanno avuto modo in vita di apprezzarne le doti umane e professionali». Mimmo Liguoro ha pubblicato anche numerosi libri, tra cui Storie e poesie di un mascalzone latino (1993), biografia di Pino Daniele; I posteggiatori napoletani (1995); La civiltà del sorriso (2001), Elogio del giornalista (2005); Elogio della risata (2006). "Napoli Magazine" si stringe attorno al dolore della famiglia. Mimmo, grande tifoso del Napoli, ha anche impreziosito le nostre pagine online con "La Testa nel Pallone", i suoi pensieri dedicati agli azzurri. Ne conservemo per sempre il suo ricordo, esempio di signorilità e professionalità.