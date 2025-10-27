Prima pagina

Il Mattino: "La via della gioia"
di Antonio Noto
"Dopo il ko all'Inter Conte carica gli azzurri: 'Sempre così'. De Bruyne choc: fuori due mesi".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il Napoli che scaccia la crisi e vola al primo posto dopo aver battuto l'Inter nello scontro diretto al Maradona: "La via della gioia. Dopo il ko all'Inter Conte carica gli azzurri: 'Sempre così'. De Bruyne choc: fuori due mesi". Di seguito la prima pagina integrale.