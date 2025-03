Prima pagina Il Mattino: "Napoli e il Napoli una sola anima"

"Una città in amore per la volata scudetto. E il club guarda al futuro".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio alla simbiosi tra il Napoli e la città in prima pagina: "Napoli e il Napoli una sola anima. Una città in amore per la volata scudetto. E il club guarda al futuro". In apertura il piano di Difesa europea: "No ai fondi del Sud per le armi". Di seguito la prima pagina integrale.