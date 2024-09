Prima pagina Il Mattino: "Raspadori segna e convince: Conte ora ha un Jack in più"

"Tra Italia e Napoli. Raspadori segna e convince: Conte adesso ha un Jack in più", scrive così nell'edizione odierna Il Mattino, parlando della prestazione dell'attaccante azzurro andato a segno contro la Francia. Spazio anche al tennis: "Per la storia. Us Open, Sinner in finale stasera contro Fritz". Di seguito la prima pagina integrale.