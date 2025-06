Prima pagina Il Mattino: "Una grigia vittoria per l'addio di Spalletti"

"Una grigia vittoria per l'addio di Spalletti", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del risicato successo degli azzurri contro un'avversaria nettamente inferiore, che per questo lascia i tifosi con l'amaro in bocca. Il sommario: "Italia scialba e svogliata: non va oltre il 2-0 con la Moldova. Ranieri a un passo". In spalla, un box è dedicato al calciomercato del Napoli: "Caso Osimhen: il no agli arabi rallenta il mercato di De Laurentiis". Di seguito la prima pagina integrale.