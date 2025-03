Il Milan ha una grande lacuna: nessuno soffre i contropiedi più di Conceicao dallo scorso anno

Il Milan sfiderà il Napoli allo Stadio Maradona nella prossima giornata di campionato: i rossoneri sono alla ricerca dei tre punti per rilanciarsi in chiave competizioni europee. La squadra di Leao e compagni nonostante sia reduce da due vittorie di fila (in rimonta), appare ancora in grande difficoltà e confusione ed è così spiegato il nono posto in classifica.

Tra i grandi problemi, al Milan viene attribuita un'organizzazione difensiva praticamente assente o comunque gravemente lacunosa. Nell'approfondimento di CalcioDatato, viene evidenziato come negli ultimi due campionati di Serie A - tra gli allenatori in panchina per almeno dieci gare - nessuno abbia sofferto i contropiedi più di Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese concede in media 0.25xG in contropiede per partita. Dall'altro lato però, i rossoneri possono contare su calciatori dalle spiccate capacità individuali (i gol segnati infatti non sono poi così pochi) ed a questo dovrà stare ben attento il Napoli di Antonio Conte.