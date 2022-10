Il Napoli assedia l'Ajax e passa meritatamente: Di Lorenzo firma il 2-1 al 33'

Il Napoli ora incanta e passa meritatamente al 33' su calcio d'angolo dopo una serie di ottime azioni!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ora incanta e passa meritatamente al 33' su calcio d'angolo dopo una serie di ottime azioni! Calcio d'angolo corto, Zielinski per Kvaratskhelia. Cross morbido, in area Di Lorenzo stacca più in alto di tutti e di testa batte Pasveer!