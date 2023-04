Il Napoli più bello di sempre senza tifo: domani altro sciopero Ultrà per i prezzi dei biglietti

La Curva A annuncia lo sciopero in occasione di Napoli-Milan di campionato a causa dei prezzi ritenuti eccessivi per la Champions League

Trova spazio anche sui quotidiani quest'oggi l'ennesima protesta dei gruppi organizzati in vista di Napoli-Milan, altra gara dell'indimenticabile cavalcata degli azzurri verso il tricolore che non avrà il supporto del tifo. La Curva A in particolare ha annunciato l'ennesimo sciopero, stavolta - oltre alla solita situazione del regolamento d'uso dello stadio - a causa dei prezzi ritenuti eccessivi per la Champions. Alcuni stralci del comunicato di Curva A e Ultras 72: "Napoli chiama Napoli. "Meno ultras e più famiglie allo stadio". Quali famiglie? Visti i prezzi, solo quelle ricche.