Il Napoli può qualificarsi agli ottavi già nel prossimo turno: tutte le combinazioni

Il Napoli può qualificarsi agli ottavi di Champions League già nel prossimo turno. Può succedere in caso di vittoria sul Salisburgo al San Paolo con mancata vittoria del Genk sul campo del Liverpool. Al momento gli azzurri sono primi a 7 punti, vincendo si porterebbero a 10, a +7 sugli austriaci che in due partite, pur vincendole, non potrebbero mai raggiungere il Napoli. Il Liverpool è secondo a 6, il Genk a 1. Se i belgi non dovessero vincere ad Anfield, cosa assai probabile, gli azzurri sarebbero certi della qualificazione. In tal caso, le ultime due giornate serviranno solo per blindare il primato o accumulare più punti posibili per il Ranking Uefa.

La classifica attuale:

Napoli 7

Liverpool 6

Salisburgo 3

Genk 1