Il Napoli ritrova una vittoria con 4 gol di scarto: l’ultimo precedente risale a 19 mesi fa

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Una prova convincente degli azzurri, capaci di dominare la gara e chiuderla con autorevolezza.

Diciannove mesi dopo, il Napoli torna a vincere una partita con quattro gol di scarto. Gli azzurri non ottenevano un successo così netto dal 15 settembre 2024, quando si imposero per 0-4 sul campo del Cagliari grazie alle reti di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. Un risultato largo che mancava da decisamente troppo tempo. Con lo stesso punteggio il Napoli ha travolto la Cremonese. A firmare il 4-0 sono stati McTominay, l’autogol di Terracciano, De Bruyne e Alisson Santos. Una prova convincente degli azzurri, capaci di dominare la gara e chiuderla con autorevolezza.