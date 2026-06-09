De Bruyne-Allegri, il primo incontro non sarà a Napoli

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Grande attesa per il primo confronto tra il futuro allenatore del Napoli Max Allegri e Kevin De Bruyne dopo le sue parole su Conte

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’incontro tra De Bruyne e Max Allegri dipende dal cammino del Belgio in Coppa del Mondo, ma la certezza è che il primo incontro non sarà a Napoli: tra Dimaro e più probabilmente Castel di Sangro, ovvero le sedi dei due ritiri estivi in programma tra metà luglio e metà agosto.

L'elenco dei campioni allenati in carriera da Allegri

"Allegri, dicevamo, ha allenato grandi, grandissimi e un po’ di indimenticabili fuoriclasse: Ronaldinho al Milan, per esempio, e poi Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dove ha lavorato anche con Tevez e Higuain, Pogba e Dybala, Dani Alves, Vidal, Mandzukic e Alex Sandro. E poi, magnifici italiani: dal maestro Pirlo e Buffon a Chiellini. Super nomi anche al Milan, oltre a Dinho: Robinho, Seedorf, Pato, Ibra, Cassano, Thiago Silva e anche Nesta, Pippo Inzaghi e Gattuso".