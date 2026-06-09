Ufficiale Real Madrid, addio Arbeloa: tutto pronto per il ritorno di Mourinho

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Real Madrid saluta Arbeloa: ufficiale l'addio, cresce l'attesa per Mourinho.

Il Real Madrid ha annunciato la prima attesa ufficialità della giornata, comunicando la conclusione dell'esperienza di Alvaro Arbeloa sulla panchina della prima squadra. L'ex difensore spagnolo lascia l'incarico dopo pochi mesi alla guida dei blancos, mentre resta ancora da chiarire quale potrà essere il suo futuro all'interno della struttura societaria. Figura storicamente legata al club madrileno, Arbeloa aveva intrapreso il percorso da allenatore nel settore giovanile nel 2020, scalando progressivamente tutte le categorie fino ad arrivare alla guida del Castilla e, successivamente, della prima squadra nel gennaio scorso, quando era subentrato a Xabi Alonso. Il bilancio della sua esperienza tra i professionisti si chiude con 18 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte in 28 partite.

Il saluto del Real e l'attesa per Mourinho

Nel comunicato ufficiale, il club ha voluto ringraziare Arbeloa per il lavoro svolto e per il legame costruito negli anni con la maglia blanca. "Il Real Madrid e Alvaro Arbeloa hanno raggiunto un accordo per porre fine alla sua esperienza come allenatore della prima squadra. Il Real Madrid esprime il proprio profondo ringraziamento ad Arbeloa che, durante tutto il suo percorso nel club, fin dal suo arrivo nel settore giovanile, ha sempre dimostrato lealtà, impegno e professionalità. La sua figura rappresenta un esempio dei nostri valori. Il Real Madrid, che sarà sempre la sua casa, augura ad Álvaro Arbeloa e a tutta la sua famiglia la migliore fortuna per questa nuova fase della loro vita". Con la separazione ormai ufficiale, l'attenzione si sposta adesso sul possibile ritorno di José Mourinho, il cui nome continua a essere accostato con forza alla panchina del club madrileno.