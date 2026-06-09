Ufficiale Svelato mister 150 milioni: é Julian Alvarez! L'Atletico rifiuta la mega offerta del Real

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Clamoroso in Spagna: il Real offre 150 milioni per Julian Alvarez, l'Atletico dice no

Florentino Perez ha mantenuto la promessa fatta durante la recente campagna elettorale alla guida del Real Madrid. Il presidente dei blancos, appena riconfermato, aveva annunciato la presentazione di un'offerta da 150 milioni di euro per uno dei più grandi nomi del calcio europeo e oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il giocatore individuato dal club madrileno è l'attaccante argentino Julian Alvarez, protagonista di una proposta che ha immediatamente scosso il mercato spagnolo. Attraverso un comunicato, il Real Madrid ha reso noto di aver presentato un'offerta formale all'Atletico Madrid per acquisire i diritti del calciatore, aprendo uno scenario clamoroso tra due storiche rivali della capitale.

Atletico irremovibile: pesa la clausola da 500 milioni

La risposta dell'Atletico Madrid è stata immediata e negativa. Il club rojiblanco ha respinto l'offerta da 150 milioni di euro, ribadendo la propria volontà di trattenere il giocatore e richiamando l'esistenza della clausola rescissoria fissata a ben 500 milioni di euro. Una cifra considerata proibitiva anche per i maggiori club europei. A rafforzare ulteriormente la posizione dell'Atletico c'è il contratto di Alvarez, valido fino al 2030, che rende estremamente difficile immaginare una trattativa a breve termine. Il Real Madrid ha quindi preso atto del rifiuto senza annunciare ulteriori mosse, mentre la società guidata da Perez vede sfumare, almeno per il momento, il sogno di portare l'ex attaccante del Manchester City al Santiago Bernabéu.