Il Pescara annulla l'amichevole col Pineto: per ufficializzare il test col Napoli manca l'ultimo ok

Il Pescara dovrebbe essere il prossimo avversario del Napoli nell'ultima amichevole del pre-campionato di Luciano Spalletti. Un indizio arriva dal club abruzzese stesso, che ha comunicato l'annullamento del test che aveva programmato proprio per sabato 14 agosto (il giorno in cui dovrebbe giocare col Napoli) con il Pineto. Rete 8 fa sapere che oggi alle 17 il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunirà per definire e organizzare l'amichevole di fine ritiro dei partenopei, dopodiché sarà tutto ufficiale.