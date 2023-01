Il Real vince il derby di Copa del Rey e va in semifinale: Atletico ko dopo i supplementari

La squadra di Carlo Ancelotti vince il derby 3-1 ed elimina l'Atletico Madrid dopo una lunga battaglia.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Barcellona, Osasuna, Athletic Bilbao e Real Madrid. Sono queste le quattro semifinaliste della Copa del Rey: la squadra di Carlo Ancelotti vince il derby 3-1 ed elimina l'Atletico Madrid dopo una lunga battaglia. L'ex Morata porta i colchoneros in vantaggio nel primo tempo ma Rodrygo trova il pareggio al 79'. Si va ai supplementari: Savic lascia i suoi in 10, Simeone non fa in tempo ad apportare le modifiche tattiche necessarie perché il solito Benzema firma il sorpasso al 104'. Vinicius certifica il trionfo dei Blancos al 121', facendo esplodere il Bernabeu.