Il regalo più bello di Spalletti a De Laurentiis

Spalletti, ad oggi, è l'allenatore perfetto per De Laurentiis. Lo ha spiegato anche il presidente del Napoli: "La cosa che piace a tutti di Luciano Spalletti è che lui non usa la sua grande conoscenza ed esperienza mel calcio, ma usa l'umiltà di mettere tutti in gioco. Durante il ritiro ha capito che il nostro spogliatoio ha una serie di giocatori importanti, non uno, due o tre. Una squadra importante". De Laurentiis da tempo spinge per il coinvolgimento totale della rosa, anni fa parlava di cambi al 45' senza dover aspettare gli ultimi venti minuti. Avrebbe voluto, dai suoi tecnici, rotazioni globali. Sarri lo faceva raramente, Spalletti sempre. De Laurentiis sorride.