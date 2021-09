Il retroscena su Mazzarri - Altro che prova positiva: voleva portare la squadra in ritiro

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, dopo il ko contro il Napoli avrebbe voluto portare la squadra in ritiro per preparare al meglio la sfida di domani contro il Venezia. Poi è prevalsa la linea soft, anche per evitare ulteriori pressioni in un ambiente che il Corriere dello Sport definisce "già sull'orlo di una crisi di nervi". Il tecnico toscano ha però richiesto comunque uno sforzo in più ai giocatori, con doppi allenamenti e più ore di lavoro per provare a svoltare la stagione dei sardi.