Prima pagina Il Roma: "Oje vita, oje vita mia"

vedi letture

"Oje vita, oje vita mia", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, facendo riferimento alla grande vittoria della squadra di Antonio Conte contro una diretta concorrente per il campionato. Il sommario: "È tornato il Napoli da scudetto: De Bruyne, McTominay e Anguissa travolgono l'Inter e regalano la vetta". Di seguito la prima pagina integrale.