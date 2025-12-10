Conte su Lukaku: "Non forzo la mano, sarà lui a dirmi quando sarà pronto"

vedi letture

L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato a 'Prime Video' alla vigilia della sfida contro il Benfica ed è stata anche l'occasione per tornare a parlare di Romelu Lukaku per cui il rientro si avvicina sempre di più. "Quando torna Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio, sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando sarà pronto. Poi dovrà trovare la condizione. Per noi è un giocatore importante".

"Ci vediamo presto, dai" ha detto ieri mattina il giocatore alla stampa presente. Manca davvero poco per il rientro tra i convocati dell'attaccante azzurro che quest'oggi ha lavorato sul campo con il pallone e questo testimonia che non siamo così lontani dal ritorno tra i convocati.

Lukaku aveva rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Un tiro dal limite, poi il dolore, l'attesa per gli esami e alla fine il bivio. La scelta, alla fine, era stata quella della terapia conservativa e non dell'operazione. La prima parte di riabilitazione è stata fatta in Belgio tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa, poi nella settimana di Napoli-Como dell'1 novembre il rientro in Italia. Ora il belga scalda i motori per ritrovare la migliore condizione.