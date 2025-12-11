Tuttosport: "Gode Mourinho. Conte, si fa dura"

Prima pagina

giovedì 11 dicembre 2025
di Fabio Tarantino

È dedicata in gran parte alla Juventus la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. "David gol e passa la paura - titolo il quotidiano torinese all'indomani del successo bianconero in Champions League sul Pafos - Per la Juve inizio da panico con il Pafos, McKennie e il canadese la rianimano. 

A fondo pagina spazio al Napoli, sconfitto 2-0 a Lisbona dal Benfica: "Gode Mourinho. Conte, si fa dura". Benfica-Napoli 2-0, terza sconfitta su tre trasferte. Campioni d'Italia sottotono: Rios e Barreiro li lasciano a 7, ai confini della zona eliminazione: i playoff passano per Copenaghen e Chelsea". L'ultimo argomento riguarda gli altri risultati di Champions: "II City di Haaland ribalta i Real. Arsenal show: punteggio pieno!".