Il Mattino dopo il ko di Lisbona del Napoli: "Zitti e Mou"

Oggi alle 09:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino apre in prima pagina con il ko del Napoli in Champions League a Lisbona: "Zitti e Mou. Una notte poco special. Gli azzurri sconfitti dal Benfica di Mourinho, ora play-off di Champions in salita". In taglio alto spazio al mega concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito: "Il concertone di Capodanno al Plebiscito: la regina è Elodie, ospiti nel segno di Sanremo". Di seguito la prima pagina integrale. 