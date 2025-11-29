Prima pagina

Il Romanista: "Più siamo meglio stiamo. La cresce vince e cresce"

Il Romanista: "Più siamo meglio stiamo. La cresce vince e cresce"
Oggi alle 08:15Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

“Più siamo meglio stiamo”, è il titolo del quotidiano Il Romanista, punto di riferimento del tifoso giallorosso in riferimento al lavoro di Gasperini che sta scoprendo nuove risorse con Ghilardi, dopo Baldanzi ed El Shaarawy, aspettando gli aiuti dal mercato. La Roma vince e cresce mentre in taglio centrale Koné e El Aynaoui che puntano il Napoli: sono state escluse lesioni per loro.
 