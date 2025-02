Il rumors da Roma, Torri: “Conte lascia se vince lo Scudetto e c’è già la Roma”

Piero Torri, giornalista di Radio Manà Manà Sport che si dedica alle faccende di casa giallorossa, ha lanciato una notizia che riguarda Antonio Conte: “Antonio Conte se vince lo Scudetto potrebbe andare via dal Napoli a fine stagione, e una delle possibili destinazioni è la Roma.

La prossima stagione potrebbe esserci veramente il valzer delle panchine: non so se Gasperini, Conceicao, Motta e Inzaghi resteranno alle rispettive squadre. E in più ci sono Allegri, Sarri e Mancini liberi…penso che parecchie squadre avranno un allenatore nuovo. Per la Roma c’è una scelta enorme per la prossima stagione, e secondo me c’è pure Conte…”.