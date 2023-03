Incognita condizione fisica per il Milan? Non per Sky: "Mai stato un problema, anzi"

Raspadori di nuovo in campo per quasi tutta la seduta di allenamento. Dovrebbe farcela per il Milan

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Raspadori è tornato in gruppo e dovrebbe farcela per il Milan. Intanto Spalletti aspetta il rientro di tutti gli altri. E i prossimi novanta minuti di campionato. Prologo della doppia sfida dei quarti di Champions League. Pochi giorni per lavorare con il gruppo al completo una condizione che però fino ad ora non ha mai rappresentato un problema. La profondità della rosa è la migliore garanzia per confermare il trend di una stagione fino a questo momento senza sbavature. Lo scrive Sky Sport.