Infortunio De Bruyne, 2025 finito? KK: può rimanere fuori per tre mesi!TuttoNapoli.net
Oggi alle 13:11Notizie
di Pierpaolo Matrone

Kevin De Bruyne si è infortunato dopo aver calciato il rigore dell'1-0 contro l'Inter. Dopo gli esami del caso, la diagnosi non lascia dubbi: lesione di alto grado del bicipite femorale. Un infortunio grave, che lo terrà lontano dai campi per un bel po'.

Per quanto? Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista belga dovrebbe rimanere ai box per ben tre mesi, rientrando dunque soltanto nel 2026. Dovesse essere confermato, l'ex Manchester City salterebbe anche tutta la Leaghe Phase di Champions League.